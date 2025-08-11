Трамп призвал Китай увеличить вчетверо закупки сои из США

Президент США Дональд Трамп призвал Китай в несколько раз увеличить закупки американских соевых бобов. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Как отметил Трамп, КНР обеспокоена нехваткой соевых бобов. В то же время президент обратил внимание, что «замечательные фермеры» из США производят высококачественную сою.

«Я надеюсь, что КНР быстро увеличит свои заказы на поставку... бобов в четыре раза. Это также способ существенно сократить торговый дефицит Китая с США», - подчеркнул Трамп.

Американский лидер пообещал обеспечить быстрое выполнение заказов.

Ранее вице-премьер США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп обдумывает возможность введения пошлин для Китая в ответ на импорт российской нефти, но пока не принял окончательное решение, пишет 360.ru.