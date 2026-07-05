При атаке БПЛА ВСУ пострадал глава Грайворонского округа Белгородской области

Известно, что политик получил осколочное ранение бедра. В настоящий момент он находится в состоянии средней степени тяжести.

Уточняется, что бригада скорой помощи доставляет пострадавшего политика в областную клиническую больницу, ему оказывается необходимая медпомощь. В оперштабе рассказали, что на месте атаки также был поврежден служебный автомобиль.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что массированный удар по Белгороду является самым масштабным с начала спецоперации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».