При атаке БПЛА ВСУ пострадал глава Грайворонского округа Белгородской области
В селе Головчино в результате атаки БПЛА ВСУ был ранен глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков. Об этом говорится в сообщении оперштаба региона в «Максе».
Известно, что политик получил осколочное ранение бедра. В настоящий момент он находится в состоянии средней степени тяжести.
Уточняется, что бригада скорой помощи доставляет пострадавшего политика в областную клиническую больницу, ему оказывается необходимая медпомощь. В оперштабе рассказали, что на месте атаки также был поврежден служебный автомобиль.
Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что массированный удар по Белгороду является самым масштабным с начала спецоперации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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