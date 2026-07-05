МО РФ: ПВО за сутки сбило 282 БПЛА и управляемую ракету ВСУ

За минувшие сутки силы ПВО РФ перехватили украинскую дальнобойную ракету «Нептун-МД» и уничтожили 282 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

МО: Силы ПВО за ночь сбили более 70 БПЛА ВСУ

В военном ведомстве уточнили, что силы ПВО также сбили девять управляемых авиабомб ВСУ.

Кроме того, российские военные поразили военные аэродромы, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, места производства и хранения БПЛА дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Всего за сутки ВСУ потеряли 1470 военнослужащих, 11 бронированных машин, 16 артиллерийских орудий и минометов и 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 5 июля силы ПВО сбили 71 БПЛА ВСУ над над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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