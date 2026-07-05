Исследование: Интернет-чарты в РФ второй год подряд возглавляет Icegergert

«При этом он остался "своим парнем" для своей корневой аудитории благодаря потоку новых рэп- и трэп-хитов, как сольных, так и в коллаборациях с такими звездами, как Баста, Элджей, Feduk», - сказал Краев в беседе с ТАСС.

По результатам исследования TopHit, трек «Банк» занял первую строчку топа хитов российского интернета за первое полугодие и обогнал такие композиции, как «Жиганская», «Базовый минимум» и «Силуэт». Совместный трек Icegergert со Sky Rae «Наследство» тоже попал в этот топ и занял десятое место.

Сам рэпер занял первое место в рейтинге популярных артистов. В прошлом году он был на втором. При этом Краев уточнил, что таким же успешным артистом, лидирующим в рейтингах второй год, является Ваня Дмитриенко.

Ранее Игорь Краев в интервью НСН рассказал, что музыкальные вкусы меняются вместе с этапами жизни человека, и эта динамика напрямую отражается на хит‑парадах и стратегиях артистов. По его словам, сегодня рэп‑исполнители чаще ищут точки соприкосновения с поп‑звучанием, а коллаборации становятся одним из главных инструментов для выхода на широкую аудиторию.