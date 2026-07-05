Вратарь сборной Парагвая бросил мяч в Мбаппе после отказа пожать руку

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль бросил мяч в спину нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после отказа пожать руку. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел после матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу ФИФА-2026. Игра прошла в Филадельфии в США и завершилась со счетом 1:0 в пользу Франции.

После финального свистка матча, состоявшегося 5 июля, Хиль протянул руку капитану французской сборной, но Мбаппе проигнорировал этот жест и направился к партнерам. После этого голкипер бросил мяч ему в спину, однако Мбаппе не стал реагировать на произошедшее и продолжил идти к своей команде.