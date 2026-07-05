Вратарь сборной Парагвая бросил мяч в Мбаппе после отказа пожать руку
Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль бросил мяч в спину нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после отказа пожать руку. Об этом сообщает издание New York Post.
Инцидент произошел после матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу ФИФА-2026. Игра прошла в Филадельфии в США и завершилась со счетом 1:0 в пользу Франции.
После финального свистка матча, состоявшегося 5 июля, Хиль протянул руку капитану французской сборной, но Мбаппе проигнорировал этот жест и направился к партнерам. После этого голкипер бросил мяч ему в спину, однако Мбаппе не стал реагировать на произошедшее и продолжил идти к своей команде.
«Я протянул ему руку, чтобы поздравить, но он проигнорировал меня. Конечно, в тот момент я немного вспылил. Потом я успокоился. Я просто хотел поздравить их», - приводит слова Хиля издание.
В матче с Парагваем Килиан Мбаппе забил единственный гол на 70-й минуте, реализовав пенальти, и вывел французскую сборную в 1/4 финала ЧМ-2026. В следующем туре Франция сыграет с Марокко 9 июля в Фоксборо в США.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал самым популярным в мире действующим голкипером по числу подписчиков в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Вратарь сборной Парагвая бросил мяч в Мбаппе после отказа пожать руку
- При атаке БПЛА ВСУ пострадал глава Грайворонского округа Белгородской области
- В Нью-Йорке Бруклинский мост загорелся из-за салюта в честь Дня независимости
- Пашинян впервые после выборов приедет в Россию
- МО: В Черниговской области ВС РФ уничтожили заправлявшие технику ВСУ АЗС
- В РФ создали снижающий побочные эффекты лучевой терапии препарат
- МО: ВС РФ уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области
- При пожаре в панораме в Севастополе уцелела десятая часть полотна
- В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА ВСУ было повреждено здание общепита
- В Институте Русистики назвали 5 самых длинных слов русского языка