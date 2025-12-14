Спрос на эзотерические книги и карты Таро в России упал на треть
Продажи книг по эзотерике и карт Таро в России за последний год сократились примерно на треть. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу книжной сети «Читай-город».
В компании отметили, что отрицательная динамика затронула все ключевые направления категории. В частности, продажи в сегменте астрологии снизились примерно на 30%. Наименьшее падение продемонстрировала подкатегория «Магия и колдовство» — около 19%.
При этом в «Читай-городе» подчеркнули, что законодательных запретов на продажу эзотерической литературы нет, главное — соблюдать требования к правильной возрастной маркировке.
Ранее ряд депутатов Госдумы предложили запретить в России рекламу услуг астрологов, тарологов, хиромантов и деятелей из схожих сфер, однако правительство РФ не поддержало эту инициативу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
