Спрос на эзотерические книги и карты Таро в России упал на треть

В компании отметили, что отрицательная динамика затронула все ключевые направления категории. В частности, продажи в сегменте астрологии снизились примерно на 30%. Наименьшее падение продемонстрировала подкатегория «Магия и колдовство» — около 19%.

При этом в «Читай-городе» подчеркнули, что законодательных запретов на продажу эзотерической литературы нет, главное — соблюдать требования к правильной возрастной маркировке.

Ранее ряд депутатов Госдумы предложили запретить в России рекламу услуг астрологов, тарологов, хиромантов и деятелей из схожих сфер, однако правительство РФ не поддержало эту инициативу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

