Puma зарегистрировала в России два товарных знака

Немецкая компания Puma, производитель спортивной одежды и обуви, зарегистрировала в России два товарных знака. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Согласно документам, заявки на регистрацию были поданы в августе 2024 года. Решение о регистрации принято в октябре 2025 года, и права на знаки будут действовать до августа 2034 года. Регистрация охватывает несколько классов товаров по международной классификации, включая спортивную одежду, обувь, изделия из кожи, тренажёры, велосипеды и другую продукцию.

Это позволяет компании потенциально производить и продавать соответствующие товары на российском рынке.

В марте 2022 года Puma приостановила поставки в Россию и закрыла свои магазины в стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

