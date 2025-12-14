Puma зарегистрировала в России два товарных знака
Немецкая компания Puma, производитель спортивной одежды и обуви, зарегистрировала в России два товарных знака. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию были поданы в августе 2024 года. Решение о регистрации принято в октябре 2025 года, и права на знаки будут действовать до августа 2034 года. Регистрация охватывает несколько классов товаров по международной классификации, включая спортивную одежду, обувь, изделия из кожи, тренажёры, велосипеды и другую продукцию.
Это позволяет компании потенциально производить и продавать соответствующие товары на российском рынке.
В марте 2022 года Puma приостановила поставки в Россию и закрыла свои магазины в стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский готов отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности
- В туриндустрии привлекательность Москвы объяснили логистикой и множеством мероприятий
- Два человека погибли в массовом ДТП в Татарстане
- Puma зарегистрировала в России два товарных знака
- Спрос на эзотерические книги и карты Таро в России упал на треть
- МЧС: Почти 20 тысяч человек остались без электричества в Свердловской области
- Число погибших при стрельбе на пляже в австралийском Сиднее выросло до 12 человек
- Картину Валентина Серова выставили на аукцион за $1,5 млн
- Исследование: Половина россиян считают, что через 5 лет китайский потеснит английский
- СМИ: Задержан третий подозреваемый в стрельбе на пляже Бондай в Сиднее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru