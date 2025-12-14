МЧС: Почти 20 тысяч человек остались без электричества в Свердловской области

Почти 20 тысяч человек остались без электроснабжения в Свердловской области из-за аварии на подстанции. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

На Сахалине произошло аварийное отключение электричества

По данным ведомства, в городе Заречный временно отключено электричество в 39 многоквартирных домах, где проживают около 18 тысяч человек, в том числе 4 тысячи детей. Без света также остались 10 социально-значимых объектов - школ и детских садов. Причиной отключения стала авария на подстанции «Блочная». Предположительно, там выгорели ячейки.

Восстановление электроснабжения планируется завершить к 20:00 по местному времени (18:00 мск) 14 декабря.

В конце октября аварийное отключение электроснабжения произошло в ряде районов Сахалинской области, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
