Картину Валентина Серова выставили на аукцион за $1,5 млн

Полотно, выполненное маслом на холсте в 1895 году, обладает высокой музейной ценностью и безупречным провенансом. Значимость работы подтверждена включением в каталог произведений Серова, изданный к юбилейной выставке в Третьяковской галерее в 2015 году. Подлинность картины подтверждает удостоверяющая надпись Ильи Остроухова, а также экспертиза Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

Организаторы торгов отмечают значительный интерес коллекционеров к этой картине и прогнозируют, что финальная цена может существенно превысить заявленный эстимейт.

На тех же торгах будет представлен этюд Серова «Ордена» с начальной ценой в 6 миллионов рублей.

Всего в каталоге аукциона — более 200 произведений русской живописи на сумму более 2,5 млрд рублей.

Ранее считавшийся пропавшим 400 лет шедевр Рубенса «Христос на кресте» продали на аукционе во Франции за €2,3 млн., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».