Картину Валентина Серова выставили на аукцион за $1,5 млн
«Портрет Д. Г. фон Дервиза» работы выдающегося русского художника Валентина Серова выставлен на торги Московского аукционного дома с эстимейтом в 1,5 миллиона долларов США. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аукциона.
Полотно, выполненное маслом на холсте в 1895 году, обладает высокой музейной ценностью и безупречным провенансом. Значимость работы подтверждена включением в каталог произведений Серова, изданный к юбилейной выставке в Третьяковской галерее в 2015 году. Подлинность картины подтверждает удостоверяющая надпись Ильи Остроухова, а также экспертиза Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.
Организаторы торгов отмечают значительный интерес коллекционеров к этой картине и прогнозируют, что финальная цена может существенно превысить заявленный эстимейт.
На тех же торгах будет представлен этюд Серова «Ордена» с начальной ценой в 6 миллионов рублей.
Всего в каталоге аукциона — более 200 произведений русской живописи на сумму более 2,5 млрд рублей.
Ранее считавшийся пропавшим 400 лет шедевр Рубенса «Христос на кресте» продали на аукционе во Франции за €2,3 млн., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
