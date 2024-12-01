При атаке беспилотников в Брянской области погиб ребенок

Ребенок погиб в результате налета беспилотных летательных аппаратов Украины в Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 47 беспилотников ВСУ

Кроме того, в результате атаки уничтожен жилой дом, поврежден многоэтажный жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее пожар начался в Калужской области из-за осколков БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:БеспилотникиВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры