Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 47 беспилотников ВСУ
Сорок семь украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, ночью 29 ноября военные пресекли попытки Киева атаковать РФ с помощью дронов самолетного типа, аппараты были уничтожены и перехвачены дежурными средствами ПВО.
«29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Краснодарского края, по три – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей», — указали в Минобороны.
Кроме того, один дрон ликвидировали над Крымом.
Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе сбили 20 украинских БПЛА, в результате в двух населенных пунктах были повреждены кровля и остекление в частных домах, пишет 360.ru.
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