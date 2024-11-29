Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 47 беспилотников ВСУ

Сорок семь украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, ночью 29 ноября военные пресекли попытки Киева атаковать РФ с помощью дронов самолетного типа, аппараты были уничтожены и перехвачены дежурными средствами ПВО.

«29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Краснодарского края, по три – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей», — указали в Минобороны.

Кроме того, один дрон ликвидировали над Крымом.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе сбили 20 украинских БПЛА, в результате в двух населенных пунктах были повреждены кровля и остекление в частных домах, пишет 360.ru.

