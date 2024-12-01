Пожар начался в Калужской области из-за осколков БПЛА
1 декабря 202404:02
В Калужской области уничтожен беспилотник Украины, сообщил в Telegram глава региона Владислав Шапша.
По его словам, в результате в Малоярославецком районе начался пожар вне территории жилой застройки.
По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.
Ранее двое жителей Белгородской области пострадали при атаке дрона ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Смоделированы последствия удара ядерной бомбой по России, КНР и КНДР
- Пожар начался в Калужской области из-за осколков БПЛА
- СМИ: При падении железной птицы во Франции получили травмы 13 человек
- Путин утвердил федеральный бюджет на 2025-2027 годы
- СМИ: Норвегия открыла центр десантных операций на границе с Россией
- СМИ: Украинские компании продают туры в разрушенные города
- Шольц заявил, что нельзя играть в «русскую рулетку»
- Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами при отказе от доллара
- Главный Дед Мороз России опроверг закрытие резиденции в Великом Устюге
- Юрист: Блиновская не оплатила свой долг перед ФНС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru