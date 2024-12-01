Пожар начался в Калужской области из-за осколков БПЛА

В Калужской области уничтожен беспилотник Украины, сообщил в Telegram глава региона Владислав Шапша.

Над Белгородской областью и Черным морем сбили 11 беспилотников ВСУ

По его словам, в результате в Малоярославецком районе начался пожар вне территории жилой застройки.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

Ранее двое жителей Белгородской области пострадали при атаке дрона ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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