При атаке беспилотника в Брянской области никто не пострадал
3 октября 202317:13
ПВО уничтожила украинский БПЛА над Стародубским районом Брянской области. Об этом сообщил глава регионе Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
Ранее сегодня об атаке сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что атака произошла около 15:00 мск и что беспилотник был сбит российскими средствами ПВО. Место падения летательного аппарата ведомство не назвало.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Летом Россию посещали в основном бизнес-туристы из КНР и Ближнего Востока
- Марину Овсянникову попросили приговорить к 9,5 годам колонии
- Собянин присвоил статус промкомплекса столичному предприятию «Пульсар»
- «Акулы» вместо Кинчева: Хоккеисты сдвинули концертный тур «Алисы»
- Carlsberg лишил «Балтику» права выпускать датское пиво
- Володин: Армению ждут проблемы из-за ратификации Римского статута
- Дептранс Москвы объявил о повышении тарифов на проезд
- Голову дроида C-3PO из «Звездных войн» выставили на аукцион
- При атаке беспилотника в Брянской области никто не пострадал
- Forbes: Илон Маск возглавил список богатейших граждан
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru