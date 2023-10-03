При атаке беспилотника в Брянской области никто не пострадал

ПВО уничтожила украинский БПЛА над Стародубским районом Брянской области. Об этом сообщил глава регионе Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

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Ранее сегодня об атаке сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что атака произошла около 15:00 мск и что беспилотник был сбит российскими средствами ПВО. Место падения летательного аппарата ведомство не назвало.




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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская Область

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