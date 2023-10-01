Силы ПВО сбили ракету на севере Крыма
Система противовоздушной обороны сбила ракету над Джанкоем на севере Крыма, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
Жертв и пострадавших нет. Осколки ракеты повредили складские помещения.
«Глава администрации города Игорь Викторович Ивин находится на месте и лично докладывает по ситуации», - отметил Аксенов.
Глава республики попросил граждан соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам.
Минобороны 1 октября сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области. В ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки произошла около 11:00, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru