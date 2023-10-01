Силы ПВО сбили ракету на севере Крыма

Система противовоздушной обороны сбила ракету над Джанкоем на севере Крыма, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

В ДНР ракета ВСУ попала в гостиницу со строителями из Ленобласти

Жертв и пострадавших нет. Осколки ракеты повредили складские помещения.

«Глава администрации города Игорь Викторович Ивин находится на месте и лично докладывает по ситуации», - отметил Аксенов.

Глава республики попросил граждан соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам.

Минобороны 1 октября сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области. В ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки произошла около 11:00, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Сергей АксеновПВОКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры