Минобороны РФ: Над Брянской областью сбили очередной украинский беспилотник
3 октября 202316:16
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинских войск атаковать объекты на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл в Брянской области 3 октября около 15:00 мск, где был сбит беспилотный аппарат самолётного типа.
«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен», - говорится в сообщении.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что рядом с её домом в Адлере упал ударный беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru