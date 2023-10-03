Минобороны РФ: Над Брянской областью сбили очередной украинский беспилотник

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинских войск атаковать объекты на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, инцидент произошёл в Брянской области 3 октября около 15:00 мск, где был сбит беспилотный аппарат самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен», - говорится в сообщении.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что рядом с её домом в Адлере упал ударный беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская ОбластьСпецоперацияМинобороны РФПВО

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