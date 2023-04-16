СК возбудил дело после нападения бездомных собак на ребенка в Оренбурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели ребенка из-за нападения стаи бездомных собак. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уголовное дело возбуждено по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, указали в СК.
По данным ведомства, собаки напали на ребенка, когда он гулял недалеко от своего дома в Промышленном районе. Мальчик умер на месте.
Следствие проверит действия должностных лиц, ответственных за отлов бродячих собак.
В России нужно законодательно обязать пройти обучение, чтобы завести собаку. Такое мнение «Радиоточке НСН» высказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
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