СК возбудил дело после нападения бездомных собак на ребенка в Оренбурге

Уголовное дело возбуждено по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, указали в СК.

По данным ведомства, собаки напали на ребенка, когда он гулял недалеко от своего дома в Промышленном районе. Мальчик умер на месте.

Следствие проверит действия должностных лиц, ответственных за отлов бродячих собак.

В России нужно законодательно обязать пройти обучение, чтобы завести собаку. Такое мнение «Радиоточке НСН» высказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

