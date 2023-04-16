Глава Оренбуржья Паслер счел недоработанным закон об отлове собак
Предусмотренные законодательством меры по борьбе с проблемой безнадзорных животных недостаточны. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Глава региона отметил, что чипирование животных не гарантирует безопасность людей. Фиксируются случаи нападения возвращенных в среду обитания собак, заявил Паслер.
«Мы направляли предложения по изменению закона в правительство России и хотим, чтобы он был доработан», - подчеркнул губернатор.
Он поручил главам муниципалитетов обследовать территории и отловить всех неучтенных собак.
Следственный комитет 16 апреля возбудил уголовное дело после гибели ребенка в Промышленном районе Оренбурга. На мальчика напала стая бездомных собак.
В беседе с «Радиоточкой НСН» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский предложил законодательно ввести обучение для тех, кто собирается завести собаку.
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