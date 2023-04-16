Глава Оренбуржья Паслер счел недоработанным закон об отлове собак

Глава региона отметил, что чипирование животных не гарантирует безопасность людей. Фиксируются случаи нападения возвращенных в среду обитания собак, заявил Паслер.

«Мы направляли предложения по изменению закона в правительство России и хотим, чтобы он был доработан», - подчеркнул губернатор.

Он поручил главам муниципалитетов обследовать территории и отловить всех неучтенных собак.

Следственный комитет 16 апреля возбудил уголовное дело после гибели ребенка в Промышленном районе Оренбурга. На мальчика напала стая бездомных собак.

В беседе с «Радиоточкой НСН» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский предложил законодательно ввести обучение для тех, кто собирается завести собаку.

