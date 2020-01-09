Премьер-министр Канады высказался о причинах крушения Boeing-737

Как передает агентство, Трюдо сообщил о наличии данных из внутренних источников, которые указывают на иранский след в произошедшей авиакатастрофе. Премьер добавил, что данные получены в том числе от разведки "союзников Канады". По мнению главы государства, самолет потерпел крушение после атаки иранской ракетой класса "земля - воздух".

Украинский Boeing-737, следовавший из Тегерана в Киев, разбился в среду 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта. Все находившиеся на борту погибли. Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что сбить самолет ракетой «невозможно с научной точки зрения».

