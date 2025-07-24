«Сейчас уже создана государственная комиссия, которая занимается выяснением причин. Хорошо, что нашли обломки, надеюсь, что черные ящики сохранятся и будут расшифрованы. Это поможет составить полную картину произошедшего. Я сразу отметаю предположения, что был старый самолет. Этот самолет летал регулярно, он поддерживал летную годность, кроме того, несмотря на то, что ему почти 50 лет, совсем недавно ему продлили ресурс летной годности на десять лет. Этому предшествовала очень серьезная работа, которая проводится в рамках требований Международной организации гражданской авиации, российских законов и федеральных авиационных правил России. Проверяется и при необходимости меняется каждый болтик, меняются оборудование и все детали, где появилась ржавчина. Он получил сертификат летной годности до 2036 года. Это говорит о том, что самолет старым не бывает — бывает плохая система послепродажного обслуживания, если выполнять все правила, то это практически вечный самолет. Другой вопрос, что из-за разрушения самолетостроения прекратился выпуск комплектующих к Ан-24», — сказал Смирнов.

По мнению собеседника НСН, причиной трагедии могло стать столкновение с сопкой.

«Я сам налетал в качестве командира лайнера на Ан-24 не одну тысячу километров. Это современнейший самолет, который садится на грунт, лед и укатанный снег. Конечно, такие самолеты чаще всего летают в труднодоступные районы. В день трагедии самолет летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Никаких проблем у него не было ни в Хабаровске, ни в Благовещенске, ни одного сигнала от экипажа не поступало. Произошло крушение при уходе самолета на второй круг, с первого захода в Тынде он не смог сесть. Причины могут быть разные — например, корова или медведь вышли на полосу, низкая видимость из-за тумана или ливневого дождя. Похоже на то, что самолет влетел в сопку, причем это произошло настолько быстро, что командиру экипажа даже не хватило времени сообщить о происшествии на землю по радиопередатчику», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что по факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц.

