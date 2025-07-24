Самолет Ан-24 с пассажирами пропал с радаров в Приамурье

Пассажирский самолет Ан-24 пропал с радаров в Амурской области. Об этом сообщили в МЧС.



Инцидент произошел в нескольких километрах от аэропорта города Тында. Отмечается, что воздушное судно, которое не вышло на связь, принадлежит авиакомпании «Ангара» и следовало по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында.



«Предварительно, на борту порядка 40 человек. Для поисков к месту направлены спасатели МЧС России», — отметили в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, в Ан-24 летели 42 пассажира. Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Приамурья подтвердил, что спасатели отправились в Тындинский район на поиски самолета.

По словам главы региона Василия Орлова, на борту Ан-24 находилось 43 пассажира, в том числе пять детей, и шесть членов экипажа.

«Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее самолет Ту-154, летевший из Благовещенска в Новосибирск, совершил аварийную посадку в Улан-Удэ, напоминает РЕН ТВ. Никто не пострадал.

