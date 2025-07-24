Пропавший Ан-24 обнаружили в Приамурье, выживших нет
Обломки самолета Ан-24, пропавшего в Амурской области, обнаружили в 15 километрах от города Тында. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что в регионе пропал с радаров Ан-24 с 43 пассажирами (в том числе 5 детьми) и 6 членами экипажа.
Как сообщили агентству в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, вертолет нашел фрагменты самолета в 15:26 (9:26 мск). По данным МЧС, при поисковых работах был обнаружен фюзеляж воздушного судна.
Позже в экстренных службах отметили, что Ан-24 нашли на склоне горы в труднодоступной местности.
«Предварительно, выживших нет», - указал собеседник агентства.
По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц, пишет «Свободная пресса».
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