Пожилая женщина пострадала при обстреле Донецка

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В Белгородской области под обстрел ВСУ попала школа

По данным ведомства, обстрелу подвергся Куйбышевского района Донецка. Пострадала женщина 1949 года рождения.

Также были при обстреле были зафиксированы попадания в частные жилые дома.

Ранее курский губернатор заявил об обстреле Хомутовского района. Как уточнил Старовойт, специалисты приступят к устранению проблем, когда «позволит ситуация».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПострадавшиеВСУОбстрелДонецк
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