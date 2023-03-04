В Белгородской области под обстрел ВСУ попала школа

«Пострадавших нет. В данном селе действует режим ЧС. Снаряды упали на территорию школы, выбиты 8 окон», - написал он в Telegram-канале.

По словам Гладкова, коммунальщики в ближайшее время закроют тепловой контур помещений.

Ранее под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали два села - в Волоконовском и Белгородском районах. По словам губернатора Белгородской области, в населённом пункте Коновалово сильные повреждения получила одна хозпостройка, в 10 частных домовладениях были выбиты стёкла, также повреждены линии электропередачи и газоснабжения.