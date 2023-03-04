В Белгородской области под обстрел ВСУ попала школа
В белгородском селе Бутырки под обстрел украинских военных попала школа. Пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. В данном селе действует режим ЧС. Снаряды упали на территорию школы, выбиты 8 окон», - написал он в Telegram-канале.
По словам Гладкова, коммунальщики в ближайшее время закроют тепловой контур помещений.
Ранее под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали два села - в Волоконовском и Белгородском районах. По словам губернатора Белгородской области, в населённом пункте Коновалово сильные повреждения получила одна хозпостройка, в 10 частных домовладениях были выбиты стёкла, также повреждены линии электропередачи и газоснабжения.
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