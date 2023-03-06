Курский губернатор заявил об обстреле Хомутовского района
6 марта 202311:55
Украинские войска обстреливают приграничную территорию в Хомутовском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Повреждены объекты энергоснабжения ... обесточено село Искра», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнил Старовойт, специалисты приступят к устранению проблем, когда «позволит ситуация».
Ранее стало известно, что силы ПВО сбили три ракеты в Новом Осколе в Белгородской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru