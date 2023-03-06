Курский губернатор заявил об обстреле Хомутовского района

«Повреждены объекты энергоснабжения ... обесточено село Искра», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как уточнил Старовойт, специалисты приступят к устранению проблем, когда «позволит ситуация».

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили три ракеты в Новом Осколе в Белгородской области.

