Курский губернатор заявил об обстреле Хомутовского района

Украинские войска обстреливают приграничную территорию в Хомутовском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Белгородское село Щетиновка оказалось под обстрелом ВСУ

«Повреждены объекты энергоснабжения ... обесточено село Искра», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как уточнил Старовойт, специалисты приступят к устранению проблем, когда «позволит ситуация».

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили три ракеты в Новом Осколе в Белгородской области.

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ФОТО: пресс-служба Правительства и губернатора Курской области
ТЕГИ:ВСУОбстрелКурская Область
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