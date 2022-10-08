Пожар на Крымском мосту потушили
Пожар стоящего на Крымском мосту состава с дизельным топливом потушен, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
«Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается», - заявил собеседник агентства.
По его словам, в тушении задействованы 250 человек, 70 единиц техники.
Ранее в субботу Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с подрывом грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
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