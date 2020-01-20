Появилось видео из затопленного кипятком пермского хостела

20 января 202016:11

Следственный комитет России опубликовал видеозапись из пермского хостела, затопленного кипятком после прорыва трубы отопления. Жертвами инцидента стали пять человек.

Отельеры назвали возможных виновных в гибели людей в пермском хостеле

На обнародованных кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов исследуют помещения с помощью фонариков, так как в помещениях отключен свет.

В самом мини-отеле до сих пор стоит пар от воды, кругом разбросаны личные вещи постояльцев.

Напомним, в результате прорыва трубы хостел, расположенный в подвальном помещении, затопило кипятком. Погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще шесть человек пострадал.

Глава Перми из-за гибели людей ввел в городе режим чрезвычайной ситуации. В свою очередь местные жители рассказали, что подобные прорывы происходили в здании и раньше.

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ФОТО: Скриншот видеозаписи СКР
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