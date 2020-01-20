Появилось видео из затопленного кипятком пермского хостела
Следственный комитет России опубликовал видеозапись из пермского хостела, затопленного кипятком после прорыва трубы отопления. Жертвами инцидента стали пять человек.
На обнародованных кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов исследуют помещения с помощью фонариков, так как в помещениях отключен свет.
В самом мини-отеле до сих пор стоит пар от воды, кругом разбросаны личные вещи постояльцев.
Напомним, в результате прорыва трубы хостел, расположенный в подвальном помещении, затопило кипятком. Погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще шесть человек пострадал.
Глава Перми из-за гибели людей ввел в городе режим чрезвычайной ситуации. В свою очередь местные жители рассказали, что подобные прорывы происходили в здании и раньше.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
- Появилось видео из затопленного кипятком пермского хостела
- Рабочая группа призвала определить роль Госсовета
- Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов
- Послание Путина в прямом эфире посмотрели более восьми миллионов россиян