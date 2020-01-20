В Перми ввели режим ЧС после гибели постояльцев хостела

Сообщение о введении режима ЧС появилось на официальном сайте городской администрации, передает «Свободная пресса».

Напомним, хостел располагается в подвальном помещении, в результате прорыва трубы помещение залило кипятком. Находившиеся внутри люди не смогли выбраться наружу. Погибли пять человек, в том числе ребенок, еще шестеро пострадали.

При этом местные жители рассказали, что аварии с прорывами трубы происходили в здании регулярно. К примеру, за последние два года подобные инциденты случались не менее трех раз, во время одного из прорывов кипятком была подтоплена находящаяся неподалеку детская художественная школа, передает телеканал «360».

