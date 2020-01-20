Пять человек сварились заживо в пермском хостеле. Не было запасного выхода

Пять человек стали жертвами прорыва трубы с кипятком в хостеле «Карамель» в Перми. По данным источника «Интерфакс» в экстренных службах, среди погибших есть ребенок. Возбуждено уголовное дело оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.

Также сообщается о трех пострадавших. В краевом Минздраве журналистам рассказали, что у двоих ожоги второй степени, третий в тяжелом состоянии с ожогами третьей степени.

ЧП произошло в подвальном помещении на улице Советской Армии около 4 часов утра, рассказал очевидец изданию 59.ru. «Шел пар. Вода дошла до порога гостиницы», - рассказал он.

Хостел функционировал на цокольном этаже пятиэтажного дома 1965 года постройки, отмечает ТАСС. Здание находится в управлении компании «Профи-Дом». По словам местных жителей, в помещении мини-гостиницы некоторое время назад проводился ремонт. Она работала здесь давно – по меньшей мере шесть лет.

Уже известно, что у хостела не было запасного выхода. Эту информацию на заседании совета глав муниципальных образований в понедельник утром озвучил губернатор Пермского края Максим Решетников. Законность размещения людей в хостеле теперь будет проверять прокуратура.

«С одной стороны, мы бережём бизнес от давления, а с другой стороны, правила надо выполнять, они же не зря установлены. Должен же быть здравый смысл», — цитирует губернатора радиостанция «Говорит Москва».

С другой стороны, коммунальные сети во многих регионах России также находятся не в лучшем состоянии.

«По стране ситуация ужасная. У нас 75 - 80% износа сетей. Количество сетей, которые меняются в течение года, совершенно не соответствует тому количеству, которое нужно менять», - говорил в эфире НСН глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор после другой трагедии, в которой погибли два человека. Тогда автомобиль провалился в дорожную яму с кипятком.

