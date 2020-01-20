Отельеры назвали возможных виновных в гибели людей в пермском хостеле

По мнению Колесникова, о работе хостела могло было быть известно хотя бы потому, что в нем должен был работать кассовый аппарат - его невозможно поставить без образования юридического лица.

«Это уголовная статья в первую очередь не только для владельца и директора этого хостела, но и для тех, кто должен был контролировать, кто давал разрешение, кто не давал разрешение, а должен был об этом знать», - уверен Колесников.

Отвечая на вопрос о том, кто именно «проглядел» нарушения, эксперт дал понять, что о них в любом случае должно было знать МЧС. Если хостел работал в подвале без разрешения, тогда возникают вопросы к участковому, добавил вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров.

После трагедии в Перми Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. Краевая прокуратура отчиталась о проведении проверки. Она коснется как участников процесса подготовки тепловых сетей к отопительному сезону. Также власти проверят, законно ли работал хостел.

