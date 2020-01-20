Отельеры назвали возможных виновных в гибели людей в пермском хостеле
Работающая в подвале жилого дома мини-гостиница не могла не заинтересовать надзорные органы – вероятно, о нарушениях в хостеле все знали, предположил в эфире НСН вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров
Пять человек погибли и шесть человек пострадали при прорыве трубы с кипятком в хостеле «Карамель», расположенном в подвале жилой пятиэтажки в Перми. ЧП произошло в 4 часа утра, когда все спали. Однако и днем шансов выбраться из мини-гостиницы было бы мало – запасной выход в помещении не был предусмотрен.
Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с НСН высказал предположение, что о нарушениях в подвальном хостеле всем было известно.
«Должны быть эвакуационные выходы. Должны проводиться противопожарные мероприятия. Должна быть система пожаротушения и сигнализации. Я предполагаю, что в данном случае ничего этого не было сделано. Поставлены в подвале кровати, наклеены обои, поставлен санузел, и на этом люди зарабатывали деньги. Это, вероятно, видел участковый или противопожарные службы, МЧС. Это все видели», - сказал он.
По мнению Колесникова, о работе хостела могло было быть известно хотя бы потому, что в нем должен был работать кассовый аппарат - его невозможно поставить без образования юридического лица.
«Это уголовная статья в первую очередь не только для владельца и директора этого хостела, но и для тех, кто должен был контролировать, кто давал разрешение, кто не давал разрешение, а должен был об этом знать», - уверен Колесников.
Отвечая на вопрос о том, кто именно «проглядел» нарушения, эксперт дал понять, что о них в любом случае должно было знать МЧС. Если хостел работал в подвале без разрешения, тогда возникают вопросы к участковому, добавил вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров.
После трагедии в Перми Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. Краевая прокуратура отчиталась о проведении проверки. Она коснется как участников процесса подготовки тепловых сетей к отопительному сезону. Также власти проверят, законно ли работал хостел.
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