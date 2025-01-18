Повторные выбросы мазута зафиксировали в двух локациях около Анапы
18 января 202513:52
Повторные выбросы мазута зафиксировали в субботу на берегу Анапы в двух локациях, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Так, нефтепродукты обнаружили в районе Витязевского лимана и пляжа у пансионата «Динамо»
По данным оперштаба Кубани, мазут в этих районах собирают в первую очередь.
Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков в интервью НСН объяснил, что в марте-апреле большая часть мазута, которая осела на дне и водорослях в Черном море, всплывет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru