Повторные выбросы мазута зафиксировали в двух локациях около Анапы

Повторные выбросы мазута зафиксировали в субботу на берегу Анапы в двух локациях, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

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Так, нефтепродукты обнаружили в районе Витязевского лимана и пляжа у пансионата «Динамо»

По данным оперштаба Кубани, мазут в этих районах собирают в первую очередь.

Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков в интервью НСН объяснил, что в марте-апреле большая часть мазута, которая осела на дне и водорослях в Черном море, всплывет.

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ЭкологияНефтепродуктыКраснодарский КрайАнапа

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