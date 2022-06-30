Пострадавшие при жесткой посадке Ми-8 доставлены в Якутск

Восемь пострадавших при жесткой посадке Ми-8 — сотрудники Авиалесоохраны, доставлены в Якутск, сообщает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии».

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Им требуется экстренная медицинская помощь. Оставшиеся 15 человек, в том числе экипаж, будут эвакуированы вторым бортом.

По предварительным данным, Ми-8, вылетевший из поселка Усть-Майский вынужден был совершить аварийную посадку по технической причине, но при столкновении с землёй разрушился.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:ЯкутияВертолет Ми-8
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