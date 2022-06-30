Пострадавшие при жесткой посадке Ми-8 доставлены в Якутск
30 июня 202202:02
Восемь пострадавших при жесткой посадке Ми-8 — сотрудники Авиалесоохраны, доставлены в Якутск, сообщает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии».
Им требуется экстренная медицинская помощь. Оставшиеся 15 человек, в том числе экипаж, будут эвакуированы вторым бортом.
По предварительным данным, Ми-8, вылетевший из поселка Усть-Майский вынужден был совершить аварийную посадку по технической причине, но при столкновении с землёй разрушился.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru