В Якутии нашли потерпевший крушение вертолет Ми-8

В Якутии найден потерпевший крушение вертолет Ми-8. Об этом сообщили в МЧС, передает «Интерфакс».

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В ведомстве отметили, что выполняется перевозка пассажиров и экипажа с места происшествия.

По предварительным данным, Ми-8, вылетевший из поселка Усть-Майский вынужден был совершить аварийную посадку по технической причине, но при столкновении с землёй разрушился. По последним данным, пострадали пять человек.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:ЯкутияВертолет Ми-8
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