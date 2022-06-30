В Якутии нашли потерпевший крушение вертолет Ми-8
29 июня 202223:57
В Якутии найден потерпевший крушение вертолет Ми-8. Об этом сообщили в МЧС, передает «Интерфакс».
В ведомстве отметили, что выполняется перевозка пассажиров и экипажа с места происшествия.
По предварительным данным, Ми-8, вылетевший из поселка Усть-Майский вынужден был совершить аварийную посадку по технической причине, но при столкновении с землёй разрушился. По последним данным, пострадали пять человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru