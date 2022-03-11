СМИ: вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Псковской области

Собеседник агентства уточнил, что воздушное судно компании «Баркол» совершило жёсткую посадку вблизи населённого пункта Переслегино. По данным источника, на борту вертолёта находились четыре человека, один из которых пострадал, троих осматривают врачи.

В ГУ МЧС по Псковской области подтвердили факт авиационного происшествия, однако не уточнили ни марку воздушного судна, ни количество пострадавших. По информации ведомства, к месту инцидента были направлены четыре единицы техники и 14 человек.

Ранее частный вертолёт AS 350 с тремя пассажирами на борту совершил жёсткую посадку вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан, сообщает Ura.ru.

