Пострадавшая ученица химкинской школы пришла в себя
Пятиклассница, пострадавшая после нападения одноклассницы с ножом в одной из школ города Химки, пришла в себя, внутренние органы девочки не пострадали. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Также в городской администрации сообщили, что классный руководитель обеих учащихся временно отстранен от работы.
Ранее подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 11-летней школьницы в Химках. Об этом сообщило агентство НСН.
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