Пострадавшая ученица химкинской школы пришла в себя

Пятиклассница, пострадавшая после нападения одноклассницы с ножом в одной из школ города Химки, пришла в себя, внутренние органы девочки не пострадали. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Школьница напала на сверстницу с ножом в туалете в Химках

Также в городской администрации сообщили, что классный руководитель обеих учащихся временно отстранен от работы.

Ранее подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 11-летней школьницы в Химках. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПокушениеШкольникиХимки
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