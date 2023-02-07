Школьница напала на сверстницу с ножом в туалете в Химках
Ученица пятого класса ранила ножом сверстницу в подмосковных Химках. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным издания, инцидент произошел в лицее №10. Отмечается, что школьница взяла кухонный нож на перемене и напала на сверстницу в туалете, которой нанесла удары в голову и грудь.
При этом по информации Telegram-канала Mash, нож нападавшая принесла из дома. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Дагестане девятиклассница семь раз ударила ножом сверстницу. Так, инцидент произошел 16 января в школе села Муги Акушинского района, отмечает НСН.
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