Школьница напала на сверстницу с ножом в туалете в Химках

По данным издания, инцидент произошел в лицее №10. Отмечается, что школьница взяла кухонный нож на перемене и напала на сверстницу в туалете, которой нанесла удары в голову и грудь.

При этом по информации Telegram-канала Mash, нож нападавшая принесла из дома. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Дагестане девятиклассница семь раз ударила ножом сверстницу. Так, инцидент произошел 16 января в школе села Муги Акушинского района, отмечает НСН.

