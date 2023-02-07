СК возбудил дело по факту покушения на убийство школьницы в Химках

Подмосковный СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 11-летней школьницы в Химках, сообщает пресс-служба ведомства.

Школьница напала на сверстницу с ножом в туалете в Химках

Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы.

В ведомстве отметили, что конфликт между двумя ученицами 5 класса произошел в туалете. В результате одна девочка нанесла колото-резаные ранения другой, принесенным из дома ножом. Девочка госпитализирована.

«Ее состояние оценивается как крайне тяжелое», - сообщили в Минздраве Московской области.

Telegram-канал Mash сообщает, что у девочки на лице было 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких ран и порезов.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ШколаУголовное ДелоСледственный КомитетПроисшествия
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