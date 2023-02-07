СК возбудил дело по факту покушения на убийство школьницы в Химках

Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы.

В ведомстве отметили, что конфликт между двумя ученицами 5 класса произошел в туалете. В результате одна девочка нанесла колото-резаные ранения другой, принесенным из дома ножом. Девочка госпитализирована.

«Ее состояние оценивается как крайне тяжелое», - сообщили в Минздраве Московской области.

Telegram-канал Mash сообщает, что у девочки на лице было 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких ран и порезов.

