СК возбудил дело по факту покушения на убийство школьницы в Химках
Подмосковный СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 11-летней школьницы в Химках, сообщает пресс-служба ведомства.
Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы.
В ведомстве отметили, что конфликт между двумя ученицами 5 класса произошел в туалете. В результате одна девочка нанесла колото-резаные ранения другой, принесенным из дома ножом. Девочка госпитализирована.
«Ее состояние оценивается как крайне тяжелое», - сообщили в Минздраве Московской области.
Telegram-канал Mash сообщает, что у девочки на лице было 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких ран и порезов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru