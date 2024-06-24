Посол РФ: США не уйдут от ответственности за атаку ВСУ на Севастополь
Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти к ответственности за атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, говорится в Telegram дипмиссии.
Дипломат возмутился попытками Вашингтона замолчать удар по мирному населению. По словам Антонова, поставки Украине американского оружия и разрешение наносить удары по территории РФ свидетельствуют о планах властей США продолжать войну, не считаясь с жертвами.
Разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk США кружил над Черным морем во время удара Вооруженных сил Украины по Севастополю 23 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru