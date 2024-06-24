Посол РФ: США не уйдут от ответственности за атаку ВСУ на Севастополь

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти к ответственности за атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, говорится в Telegram дипмиссии.

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Дипломат возмутился попытками Вашингтона замолчать удар по мирному населению. По словам Антонова, поставки Украине американского оружия и разрешение наносить удары по территории РФ свидетельствуют о планах властей США продолжать войну, не считаясь с жертвами.

Разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk США кружил над Черным морем во время удара Вооруженных сил Украины по Севастополю 23 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:УкраинаВСУРакетный УдарСевастопольСШАРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов

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