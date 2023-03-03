Посол Антонов назвал США ответственными за теракт в Брянской области

Посол России в США Анатолий Антонов возложил вину за произошедшее в Брянской области на Вашингтон, сообщают СМИ.

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Террористы вдохновлялись поддержкой Украины со стороны США, объяснил дипломат.

По его словам, из-за поставок оружия Киеву украинские националисты чувствуют свою безнаказанность. США стоят за спинами тех, кто стрелял в мирных жителей российского региона, подчеркнул Антонов.

«Кровь жертв уже на руках США», - констатировал посол.

Проникшие на территорию Брянской области украинские диверсанты использовали оружие НАТО, заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что этот факт позволяет квалифицировать страны Североатлантического альянса как пособников терроризма, передает НСН.

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:СШАТерактБрянская Область
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