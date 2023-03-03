Посол Антонов назвал США ответственными за теракт в Брянской области
Посол России в США Анатолий Антонов возложил вину за произошедшее в Брянской области на Вашингтон, сообщают СМИ.
Террористы вдохновлялись поддержкой Украины со стороны США, объяснил дипломат.
По его словам, из-за поставок оружия Киеву украинские националисты чувствуют свою безнаказанность. США стоят за спинами тех, кто стрелял в мирных жителей российского региона, подчеркнул Антонов.
«Кровь жертв уже на руках США», - констатировал посол.
Проникшие на территорию Брянской области украинские диверсанты использовали оружие НАТО, заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что этот факт позволяет квалифицировать страны Североатлантического альянса как пособников терроризма, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 516 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+11 512 / сут.
- Вильфанд: в Москве резко упадет атмосферное давление
- Посол Антонов назвал США ответственными за теракт в Брянской области
- СМИ: ЕС ответит санкциями на поставку Китаем оружия для России
- Зеленского рассмешили слова президента Латвии о территориальной целостности Украины
- Пашинян предупредил об угрозе эскалации из-за блокировки Карабаха
- Метрополитен-музей вновь изменил национальность Ивана Айвазовского
- США выделят новый пакет военной помощи Украине
- Китай отменит ограничения на въезд туристов из России
- Мелитополь стал столицей Запорожской области
- Экс-разведчик США Риттер допустил бунт ВСУ против Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru