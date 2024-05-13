Паша Техник рассказал, что ему обещали вернуть украденную куртку за 250 тысяч рублей

Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) рассказал о нападении на него. Об этом артист заявил в беседе с «Газетой.Ru».

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Рэпер рассказал, что кто-то ударил его по голове, а потом украл его дорогую куртку. Стоимость верхней одежды, по словам Техника, составляет порядка 250 тысяч рублей. Музыкант также сообщил, что в кармане куртки был его iPhone 15 Pro.

По словам рэпера, он не стал обращаться в полицию, так как надеется на мирное урегулирование конфликта. Его знакомые нашли нападавших, те обещали вернуть куртку, но наличие дорогого смартфона в кармане отрицают, добавил Техник.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала проверить рэпера Пашу Техника на пропаганду наркотиков, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Тверского районного суда Москвы
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