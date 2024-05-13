Премьер Кобахидзе: Парламент Грузии 14 мая примет закон об иноагентах

Парламент Грузии на пленарном заседании 14 мая примет в третьем и окончательном чтении закон об иноагентах, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, пишет ТАСС.

Подобное решение он назвал «рациональной волей большинства», отметив, что закон сыграет важнейшую роль в завершении поляризации, навязанной извне.

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Юридический комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах 13 мая. Заседание комитета «завершилось ровно через две минуты» после начала, при этом «оппозиционерам ограничили вход», пишут СМИ.

Глава юркомитета Анри Оханашвили, в свою очередь, указал, что оппозиционные депутаты «специально не заходили в зал».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в случае принятия законопроекта об иноагентах наложит на него вето, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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