МИД: совершившие теракт в Брянской области использовали оружие НАТО

Проникшие на территорию Брянской области украинские диверсанты использовали оружие из стран НАТО. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве России.

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Использование украинскими националистами оружия НАТО ставит вопрос о квалификации членов альянса как пособников терроризма, отметили в МИД.

В ведомстве заявили, что Москва сделала выводы из произошедшего. Преступники не уйдут от наказания, добавили в МИД.

Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области утром 2 марта. Под ударом оказались села Сушаны и Любечане. Погибли двое местных жителей.

Родственники жертв получат по миллиону рублей. Пострадавшим выплатят по 500 тысяч, передает НСН.

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ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:МИД РФНАТОТерактБрянская Область
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