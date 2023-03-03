МИД: совершившие теракт в Брянской области использовали оружие НАТО

Использование украинскими националистами оружия НАТО ставит вопрос о квалификации членов альянса как пособников терроризма, отметили в МИД.

В ведомстве заявили, что Москва сделала выводы из произошедшего. Преступники не уйдут от наказания, добавили в МИД.

Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области утром 2 марта. Под ударом оказались села Сушаны и Любечане. Погибли двое местных жителей.

Родственники жертв получат по миллиону рублей. Пострадавшим выплатят по 500 тысяч, передает НСН.

