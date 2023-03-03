МИД: совершившие теракт в Брянской области использовали оружие НАТО
Проникшие на территорию Брянской области украинские диверсанты использовали оружие из стран НАТО. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве России.
Использование украинскими националистами оружия НАТО ставит вопрос о квалификации членов альянса как пособников терроризма, отметили в МИД.
В ведомстве заявили, что Москва сделала выводы из произошедшего. Преступники не уйдут от наказания, добавили в МИД.
Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области утром 2 марта. Под ударом оказались села Сушаны и Любечане. Погибли двое местных жителей.
Родственники жертв получат по миллиону рублей. Пострадавшим выплатят по 500 тысяч, передает НСН.
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