Умер вице-чемпион Олимпиады и ученый Евгений Браго
В возрасте 95 лет умер серебряный призер Олимпийских игр 1952 года в академической гребле Евгений Браго. Об этом сообщил пресс-служба Федерации гребного спорта России.
Браго являлся многократным чемпионом Европы и СССР и заслуженным мастером спорта СССР. На Олимпийских играх в Хельсинки он стал вице-чемпионом в соревнованиях восьмерок с рулевым.
Завершив спортивную карьеру, в 1979 году защитил докторскую диссертацию и занялся преподавательской деятельностью. В течение многих лет Браго преподавал в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
На его счету более 40 изобретений. Браго является заслуженным деятелем науки Российской Федерации и лауреатом премии правительства в области науки и техники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru