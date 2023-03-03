Семьи погибших в Брянской области получат по миллиону рублей

Семьи погибших в результате теракта в Брянской области получат по миллиону рублей, сообщили РИА Новости со ссылкой на администрацию района.

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По информации агентства, пострадавшие от украинских диверсантов получат по 500 тысяч рублей.

2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. По официальным данным, погибли два мирных жителя.

Ранее местные жители рассказали подробности случившегося. По словам очевидцев, нападавшие были в военной форме, желтой повязке и разговаривали на украинском языке.


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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ВыплатыПогибшиеБрянская Область
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