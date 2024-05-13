Жилой дом и два автомобиля повреждены при атаке ВСУ Белгородской области
13 мая 202419:08
В результате украинского обстрела Грайворонского округа Белгородской области были повреждены жилой дом и два автомобиля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В результате инцидента никто из людей не пострадал, отметил Гладков.
По его словам, в поселке Совхозный в результате сброса взрывного устройства с квадрокоптера были выбиты окна. В селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе атаковал припаркованный грузовой автомобиль.
Ранее Гладков сообщил, что семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru