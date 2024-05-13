Жилой дом и два автомобиля повреждены при атаке ВСУ Белгородской области

В результате украинского обстрела Грайворонского округа Белгородской области были повреждены жилой дом и два автомобиля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков: при обстреле Белгорода со стороны Украины пострадали 19 человек

В результате инцидента никто из людей не пострадал, отметил Гладков.

По его словам, в поселке Совхозный в результате сброса взрывного устройства с квадрокоптера были выбиты окна. В селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе атаковал припаркованный грузовой автомобиль.

Ранее Гладков сообщил, что семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/BalitskyEV
ТЕГИ:Белгородская областьУкраинаВСУОбстрел

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