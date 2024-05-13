Россия в шесть раз увеличила экспорт мороженого в Китай

Россия в шесть раз увеличила экспорт мороженого в Китай за I квартал текущего года, сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Спрос на мороженое в России вырос на 31%

Отмечается, что Россия экспортировала больше 276 тонн мороженого в Китай, что превышает прошлогодний показатель в шесть раз.

Таким образом, за три месяца Китай импортировал из РФ свыше 70% от прошлогоднего объема поставок холодного лакомства.

Ранее стало известно, что производство мороженого в 2023 году в России выросло до рекордных 524 тысяч тонн, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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