Россия в шесть раз увеличила экспорт мороженого в Китай
Россия в шесть раз увеличила экспорт мороженого в Китай за I квартал текущего года, сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.
Отмечается, что Россия экспортировала больше 276 тонн мороженого в Китай, что превышает прошлогодний показатель в шесть раз.
Таким образом, за три месяца Китай импортировал из РФ свыше 70% от прошлогоднего объема поставок холодного лакомства.
Ранее стало известно, что производство мороженого в 2023 году в России выросло до рекордных 524 тысяч тонн, отмечает «Радиоточка НСН».
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