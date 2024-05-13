Отключения горячей воды в Москве отложили из-за похолодания

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 20 мая. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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По его словам, перенести отключения горячего водоснабжения, которые должны были начаться 14 мая, решили из-за похолодания.

«В связи с низкими температурами воздуха и возобновлением с 6 мая подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы ежегодные плановые отключения горячей воды в этом году стартуют с 20 мая», — указал Бирюков.

Он добавил, что несмотря на перенос продолжительность отключений составит не более 10 дней, а в целом все необходимые работы планируется завершить до 25 августа.

Ранее Бирюков заявил, что отключение горячей воды необходимо для проведения гидравлических испытаний, которые позволят обнаружить ненадёжные участки тепловых сетей и вовремя их починить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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