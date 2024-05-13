«НАШЕ Радио» объявило конкурс на вакансию ведущей прямого эфира
13 мая 202419:27
«НАШЕ Радио» ищет ведущую прямого эфира и объявило конкурс претенденток.
Харизматичная, энергичная и коммуникабельная соведущая нужна Дмитрию Ленскому. До конца мая претендентка должна записать самопрезентацию, откликнуться на вакансию, которая опубликована на сайте «Авито», и ждать приглашения на тестовый эфир.
«НАШЕ Радио» выберет десять претенденток, каждая из которых пройдет собеседование в прямом эфире, а 16 августа Дмитрий Ленский примет решение, кто станет его соведущей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru