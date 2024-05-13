«Аэрофлот» объявил о старте продажи билетов из Москвы в Элисту
13 мая 202419:23
Компания «Аэрофлот» начнёт выполнять собственные рейсы из Москвы в Элисту с 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В сообщении говорится, что в летнее сезонное расписание авиакомпании вошли три рейса в неделю. Самолёты будут отправляться в столицу Калмыкии из аэропорта «Шереметьево» по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
«Продажа билетов открыта», - заключили в пресс-службе.
Ранее в Росавиации заявили, что пассажирское авиасообщение с Элистой будет возобновлено с 28 мая, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru