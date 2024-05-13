«Аэрофлот» объявил о старте продажи билетов из Москвы в Элисту

Компания «Аэрофлот» начнёт выполнять собственные рейсы из Москвы в Элисту с 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Мишустин: В России обновят не менее 75 аэропортов

В сообщении говорится, что в летнее сезонное расписание авиакомпании вошли три рейса в неделю. Самолёты будут отправляться в столицу Калмыкии из аэропорта «Шереметьево» по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

«Продажа билетов открыта», - заключили в пресс-службе.

Ранее в Росавиации заявили, что пассажирское авиасообщение с Элистой будет возобновлено с 28 мая, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:АвиаперевозкиКалмыкияМоскваАэрофлот

Горячие новости

Все новости

партнеры