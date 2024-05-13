СМИ: МИРЭА закрыли на карантин до 24 мая из-за случая кори

Российский технологический университет (МИРЭА) закрыли на карантин после выявления одного случая заражения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на документ.

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По данным СМИ, всех студентов и преподавателей с 14 по 24 мая намерены перевести на дистанционную форму обучения. Госэкзамены, запланированные на этот период, также пройдут в онлайн-режиме.

Уточняется, что единичный случай кори зафиксирован в учебном заведении 3 мая.

Ранее СМИ сообщали, что случаи заболевания корью выявлены в РУДН и РГУ им. Косыгина. Однако проректор РУДН сообщил, что подобные сведения не соответствуют действительности, напоминает «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
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