В Госдуму внесли проект об усилении контроля за спиртосодержащей продукцией

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект об усилении государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции, следует из базы данных.

Документ предусматривает обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10% объема готовой продукции.

Между вином и джином: Россиянам напомнили, что алкомороженое должны продавать с лицензией

До этого Росалкогольтабакконтроль предложил обязать производителей парфюмерно-косметической продукции вносить данные о процентном содержании спирта в товарах, а также о местах их производства, в систему маркировки «Честный знак».

Также Росалкогольтабакконтроль призвал обязать производителей установить автоматические средства измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в продукции на оборудовании для приемки этанола, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПроверкиГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры