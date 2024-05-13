В Госдуму внесли проект об усилении контроля за спиртосодержащей продукцией
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект об усилении государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции, следует из базы данных.
Документ предусматривает обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10% объема готовой продукции.
До этого Росалкогольтабакконтроль предложил обязать производителей парфюмерно-косметической продукции вносить данные о процентном содержании спирта в товарах, а также о местах их производства, в систему маркировки «Честный знак».
Также Росалкогольтабакконтроль призвал обязать производителей установить автоматические средства измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в продукции на оборудовании для приемки этанола, передает «Радиоточка НСН».
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